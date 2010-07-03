Баскетболисты ЦСКА проиграли "Панатинаикосу" в Евролиге

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Московский ЦСКА уступил "Панатинаикосу" в домашнем матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча состоялась в Москве, и завершилась со счетом 78:77 (18:20, 17:21, 23:18, 20:18) в пользу греческой команды.

Наибольшее количество очков в составе победителей набрал Дешон Томас – 12. У армейцев 23 очка набрал Серхио Родригес.

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков. "Панатинаикос" с 39 баллами располагается на 9-й строчке. В следующем туре 19 марта армейцы сыграют в гостях с турецким "Анадолу Эфес".