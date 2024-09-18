"Бавария" поставила рекорд по числу забитых мячей в одном матче ЛЧ

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Немецкий футбольный клуб "Бавария" забил рекордное количество мячей в одном матче Лиги чемпионов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на данные UEFA.

Так, игра с хорватским "Динамо" закончилась со счетом 9:2 в пользу "Баварии".

"Первый матч первого тура Лиги чемпионов UEFA 2024/25 принес рекордную победу "Баварии" и долгожданную победу "Астон Вилле", а также максимальное количество очков "Реалу", "Ливерпулю", "Ювентусу" и "Спортингу", – уточнили в организации.

Ранее Криштиану Роналду забил гол в матче группового этапа Лиги наций против команды Хорватии, который стал 900-м в его карьере. Таким образом, спортсмен стал первым в истории футболистом, достигшим такой отметки.

До этого Роналду говорил, что не собирается участвовать в следующем чемпионате Европы. Футболист уточнял, что всегда будет отдавать все силы сборной Португалии.

