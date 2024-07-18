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18 июля, 18:15

Спорт

Испания поднялась на пять строк в обновленном рейтинге ФИФА

Фото: AP Photo/Matthias Schrader

Сборная Испании поднялась на пять строк и заняла третью позицию в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) после победы на чемпионате Европы по футболу 2024 года, передает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу организации.

На финальном матче Евро-2024 14 июля испанские футболисты обыграли команду Англии со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Нико Уильямс (47-я минута) и Микель Оярсабаль (86-я минута). У проигравших, в свою очередь, отличился Коул Палмер (73-я минута).

Именно эта победа помогла им подняться с восьмого места, отметили в пресс-службе.

Для сборной Испании это стало четвертой победой в европейском первенстве. Ранее они становились чемпионами Европы в 1964, 2008 и 2012 году. Команда Англии, напротив, ни разу не побеждала на чемпионатах Европы.

Также после финального матча Гарет Саутгейт решил покинуть пост главного тренера сборной Англии. Контракт Саутгейта с Футбольной ассоциацией Англии был рассчитан до декабря этого года. Всего под руководством этого тренера команда провела 102 матча.

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