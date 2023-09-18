Украинский борец не стал фотографироваться с чемпионом мира из РФ Усмановым

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Украинец Василий Михайлов, который завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по борьбе, отказался от совместной фотографии с победителем турнира россиянином Ахмедом Усмановым. Об этом пишет ТАСС.

Турнир прошел в Белграде. В финале в весовой категории до 79 килограмм Усманов победил представителя Грузии Владимира Гамкрелидзе с результатом 4:1.

Бронзовые медали выиграли Михайлов и иранец Мохаммад Ноходиларими. Иранский и грузинский борцы сделали совместное фото с Усмановым. Однако Михайлов отказался от этого.

Чемпионат мира по борьбе завершится 24 сентября. Атлеты из РФ выступают в нейтральном статусе.

Ранее украинская саблистка Ольга Харлан, которая отказалась пожать руку российской спортсменке на чемпионате мира, сообщила о необходимости "давить" на международные федерации для отмены правила рукопожатий в спорте. Она подчеркнула, что атлеты Украины не пожимают руку спортсменам из РФ и Белоруссии.

МОК отреагировал на дисквалификацию саблистки с Украины за отказ пожать руку россиянке