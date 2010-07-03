Российские баскетболисты обыграли команду Финляндии на международном турнире

Фото: ТАСС/Михаил Александров

Мужская сборная России по баскетболу обыграла команду Финляндии в матче международного товарищеского турнира. Встреча проходила в финском Эспоо.

Матч завершился со счетом 81:67 (23:14, 17:17, 17:21, 24:15).

Самым результативным баскетболистом россиян в этот раз стал Сергей Карасев (18 очков).

Никита Курбанов набрал 15 очков. По 9 баллов принесли команде Андрей Воронцевич и Владимир Ивлев.

Сборная России таким образом одержала одну победу и потерпела одно поражение. Команда сейчас занимает второе место на турнире. Выигрывает сборная Литвы. Третьей стала команда Финляндии.

