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18 января, 16:52

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Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную успехам столичных баскетбольных команд

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

19 января в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Московский баскетбол. Что ждет столичные команды в новом сезоне и кто сегодня формирует будущую основу профессионального российского баскетбола".

Что позволило московским баскетболистам добиться высоких результатов? Об этом и многом другом расскажут:

  • председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов;
  • проректор по молодежной политике Московского авиационного института, член Общественной палаты Москвы Сергей Куликов;
  • генеральный директор ПБК "Московская баскетбольная ассоциация" Игорь Кочарян;
  • бронзовый призер Кубка России 2022/2023 года, игрок ПБК "Московская баскетбольная ассоциация" Евгений Валиев;
  • серебряный призер Олимпийских игр, игрок ПБК "Московская баскетбольная ассоциация" Ольга Фролкина.

Смотрите прямую трансляцию 19 января в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

спортпресс-конференция
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