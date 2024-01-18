Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную успехам столичных баскетбольных команд

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

19 января в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Московский баскетбол. Что ждет столичные команды в новом сезоне и кто сегодня формирует будущую основу профессионального российского баскетбола".

Что позволило московским баскетболистам добиться высоких результатов? Об этом и многом другом расскажут:



председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов;

проректор по молодежной политике Московского авиационного института, член Общественной палаты Москвы Сергей Куликов;

генеральный директор ПБК "Московская баскетбольная ассоциация" Игорь Кочарян;

бронзовый призер Кубка России 2022/2023 года, игрок ПБК "Московская баскетбольная ассоциация" Евгений Валиев;

серебряный призер Олимпийских игр, игрок ПБК "Московская баскетбольная ассоциация" Ольга Фролкина.

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Смотрите прямую трансляцию 19 января в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.