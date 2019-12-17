Боксерский поединок между мужчиной и женщиной может пройти в Москве

В Москве готовят боксерский поединок между мужчиной и женщиной

В столице готовят боксерский поединок между мужчиной и женщиной. Этого добивается 24-летняя спортсменка Татьяна Дваждова, которая долгое время выступала на ринге под мужским именем. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Девушка добивается отмены мужских и женских категорий в боксе, поскольку видит в этом ущемление своих прав. "Здесь даже не играет роли, кто кого сильнее. Суть в том, что у всех должны быть равные возможности. А сейчас они отсутствуют. Женщины фактически находятся в отельном загоне", – объясняет она.

Спортсменка уже провела несколько поединков с мужчинами под вымышленным именем. При этом спортивные функционеры Дваждову игнорируют, зато ей заинтересовался известный промоутер Владимир Хрюнов.

"Задача у профессионального спорта – давать возможность реализовываться эмоциям. Это будет интересно посмотреть. Давайте мы вас пригласим на спарринги. Посмотрим, как вы выглядите. А потом организуем бой", – предложил он девушке.

Ранее сообщалось, что в России набирает популярность тренд на гендерную нейтральность. Он направлен на стирание границ между мужским и женским.

