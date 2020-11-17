Флойд Мейвезер анонсировал возвращение на ринг

Фото: ТАСС/Isaac Brekken/AP

Известный американский боксер Флойд Мейвезер рассказал о своем скором возращении на ринг. Об этом сообщает "Газета.ру".

Спортсмен планирует вернуться к боям уже в феврале 2021 года. Возвращение Мейвезера станет частью программы, проведение которой запланировано на 28 февраля на арене "Токио Доум".

"Токио, Япония, я вернусь в 2021 году. Я уже в пути", – анонсировал свое возвращение на ринг Мейвезер.

С кем встретится боксер, пока неизвестно, однако в шоу будут принимать участие спортсмены мирового уровня.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев оставит пост, если победит на выборах главы Международной ассоциации бокса (AIBA). Свое решение баллотироваться на пост главы AIBA Кремлев мотивировал стремлением развивать бокс во всем мире.