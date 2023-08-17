Москва онлайн покажет полумарафон "Лужники"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

20 августа зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть массовый забег – полумарафон "Лужники". Корреспондент Лариса Соколова посетит соревнование и пообщается с бегунами.

Маршрут полумарафона "Лужники" пройдет по набережным столицы: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической и другим. Участникам забега откроются виды на высотку на Котельнической набережной, собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и Кремль.

Смотрите прямую трансляцию 20 августа в 08:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.