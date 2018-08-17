Тренер "Зенита" поблагодарил Лукашенко после разгрома "Динамо" в Лиге Европы

17 августа, 06:30
Фото: AP/Pool Reuters/Vasily Fedosenko
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за мотивацию после разгрома минского "Динамо" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы (8:1).
По словам специалиста, после сокрушительного поражения в первом матче в Минске (0:4) команда вериала в успех "до последнего".
"Думаю, всех нас задели слова, что мы ползали на карачках. Конечно, это оказалось дополнительным стимулом для нашей игры. Спасибо большое, это всегда по-хорошему раззадоривает", – сказал Семак "Матч ТВ".
Лукашенко после первой встречи посчитал, что футболисты "Зенита" "занимались шапкозакидательством" и приехали "с распальцовкой приехали и, так чувствую, недооценили минчан". Также белорусский лидер отметил, что "некоторые футболисты гостей на четвереньках ходили", передает "Газета.ру".
Таким образом, петербургский клуб пробился в следующий раунд Лиги Европы по сумме двух встреч и теперь сыграет с норвежским "Мольде". Также "Зенит" стал первым из российских клубов в истории, который отыграл четыре мяча в еврокубках.
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