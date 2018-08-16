"Зенит" обыграл минское "Динамо" в матче Лиги Европы

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

"Зенит" одержал победу над минским "Динамо" в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Встреча проходила на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге. Подопечные Сергея Семака выиграли со счетом 8:1.

На 22-й минуте игры первый гол в ворота соперников забил полузащитник Леандро Паредес. А после перерыва голами отметились хавбек Кристиан Нобоа и нападающий Артем Дзюба, который смог оформить дубль.

Затем в составе "Зенита" отличились форвард Себастьян Дриусси и Дзюба, который на этот раз реализовал пенальти. Единственный гол со стороны "Динамо" забил полузащитник Сейду Яхайа.

После победы петербургский клуб встретится на поле с норвежским "Мольде". Ранее норвежцы по сумме двух матчей обыграли шотландский клуб "Хайберниан". Первый матч между "Зенитом" и "Мольде" состоится 23 августа в Санкт-Петербурге, а ответная игра пройдет в Норвегии 30 августа.