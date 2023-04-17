"Ак Барс" обыграл ЦСКА в первом матче Кубка Гагарина

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Казанский клуб "Ак Барс" в первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл московский клуб ЦСКА. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Игра завершилась со счетом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)", – отметили в сообщении.

Отмечается, что уже на 7-й минуте шайбу смог забросить Артем Лукоянов, на 23-й минуте это сделал Станислав Галиев. Также шайбу забили Дмитрий Воронков и Кирилл Панюко. В ЦСКА отличился Михаил Григоренко, забив шайбу на 15-й минуте.

Счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу "Ак Барса".

Отмечается, что Григоренко смог забить свой 10-й гол в плейй-офф. Он лидирует в списках снайперов и бомбардиров, набрав 22 очка по системе "гол+пас".

Команды сыграли в решающей стадии второй раз в истории КХЛ. В сезоне, который проходил с 2017 по 2018 год "АК Барс" одержал победу в финальной серии со счетом 4:1.

Второй матч между командами пройдет в Казани 19 апреля.

ЦСКА дважды побеждал в Кубке гагарина, а "Ак Барс" в пятый раз смогли добраться до финала Кубка.

Ранее "Ак Барс" обыграл омский "Авангард" в пятом матче финала Восточной конференции плей-офф КХЛ. Пятая встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 (0:2, 0:0, 2:0, 1:0). Отмечалось, что шайбу смогли забить Дмитрий Юдин, Кирилл Адамчук и Вадим Шипачев.



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