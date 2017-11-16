Глава WADA рассказал о процессе восстановления РУСАДА

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Восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) завершилось на 90 процентов, рассказал президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди.

По его словам, российская организация проделала внушительный объем работы, сообщает Р-Спорт.

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) отказался восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это произошло в том числе потому, что РФ не признает результаты расследования Макларена, итогом которого стало отстранение национальной сборной по легкой атлетике от игр в 2016 году. Кроме того, допинг-офицерам всемирного агентства не предоставили доступ в закрытые города, где живут спортсмены.

Если РУСАДА не восстановят в правах, то спортсмены из России могут не получить право представлять свою страну на соревнованиях. В Госдуме уже заявили о возможном отказе сборной от участия в Олимпиаде 2018 года, если Международный олимпийский комитет запретит исполнять гимн РФ на Играх, а сборной не разрешат официально участвовать в церемонии открытия.

Депутат Госдумы Николай Валуев назвал требования WADA невыполнимыми. Он добавил, что Россия продолжит бороться за своих спортсменов.

Ситуацию также прокомментировала первый зампред Комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

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