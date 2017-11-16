WADA не восстановило в правах РУСАДА

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Российское антидопинговое агентство не будет восстановлено в правах. Такое решение принял совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) на заседании в Сеуле.

"Честно могу сказать, мне жаль, что до сих пор все это продолжается, что вопрос по-прежнему не решен. Но мы должны уважать рекомендацию, которая получена советом учредителей", – цитирует главу WADA Крэйга Риди "Р-Спорт".

О том, что РУСАДА могут не восстановить в правах из-за неполного выполнения дорожной карты сообщалось ранее . Российская сторона не признала результаты расследования независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Кроме того? офицеры международной организации не получили доступ в закрытые города, где проживают спортсмены.

Скандал вокруг нарушений антидопинговых правил Россией разгорелся в ноябре 2015 года. После этого была приостановлена деятельность московской антидопинговой лаборатории. Позднее была согласована дорожная карта по восстановлению статуса РУСАДА.

Текущее решение антидопингового агентства повлияет на участие российской олимпийской сборной на играх 2018 года в Южной Корее.