Медведев призвал подумать о дальнейшей судьбе объектов ЧМ-2018

16 июля, 15:56
Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Дмитрий Астахов
Правительство РФ должно подумать о дальнейшем использовании объектов, возведенных к чемпионату мира по футболу. Вопрос рассмотрят в ближайшее время, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
В ходе совещания с вице-премьерами он поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке Мундиаля. "Это была сложная работа, но, на мой взгляд, она была проделана на отлично", – цитирует Медведева "Интерфакс".
Ранее Путин поручил правительству и руководителям регионов эффективно использовать инфраструктуру, созданную для турнира. Доклад о дальнейшей судьбе сооружений подготовят к 15 августа.
Во время прямой линии глава государства подчеркнул, что спортивные объекты должны использоваться по назначению и ни в коем случае не могут превращаться в рынки.
Мундиаль прошел в России с 14 июня по 15 июля, его принимали 11 российских городов. В столице матчи организовывали на двух стадионах – "Лужники" и "Спартак". Оба были реконструированы перед турниром. В "Лужниках" в дальнейшем будут проводить матчи сборной России по футболу.
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