Москва онлайн покажет турнир по фигурному катанию в честь Дня защитника Отечества

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

17 февраля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть турнир по фигурному катанию, посвященный Дню защитника Отечества, который пройдет на территории ФОКа "Академия льда".

Вы увидите выступление фигуристов, а также интервью с тренером, который расскажет о сложности выполняемых спортсменами элементов и даст профессиональную оценку выступлениям российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине.

Смотрите прямую трансляцию 17 февраля в 12:50 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.