Названы имена трех звезд дня в НХЛ

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала трех звезд игрового дня, сообщает Газета.ру.

Первое место в списке лучших занял нападающий "Чикаго Блэкхоукс" Зак Смит, который забросил две шайбы в ворота команды "Монреаль Канадиенс".

Второй звездой стал форвард "Филадельфии Флайерз" Якуб Ворачек, ставший автором победного года в ворота действующего обладателя Кубка Стэнли "Сент-Луиса" в овертайме.

Третье место занял голкипер "Чикаго" Кори Кроуфорд, который отразил от "Монреаля" 32 броска.

Ранее сообщалось, что в рейтинг самых перспективных игроков НХЛ вошли 10 россиян.