Футболист ПАОКа показал болельщикам щитки с флагом Украины после игры со "Спартаком"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Игрок греческого ПАОКа Евгений Хачериди показал болельщикам щитки с флагом Украины после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком".

Таким образом футболист сборной Украины отреагировал на победу над "Спартаком" по итогам двухматчевого противостояния и выход своего клуба в раунд плей-офф турнира, передает "Спорт-Экспресс".



14 августа красно-белые сыграли вничью с ПАОКом в Москве на стадионе "Спартак" (0:0). Первая игра в Салониках 8 августа закончилась победой ПАОКа – 3:2.

Теперь столичной команде предстоит выступить в групповом этапе Лиги Европы, жеребьевка которого пройдет 31 августа.