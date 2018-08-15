Футболист ПАОКа показал болельщикам щитки с флагом Украины после игры со "Спартаком"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Игрок греческого ПАОКа Евгений Хачериди показал болельщикам щитки с флагом Украины после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком".
Таким образом футболист сборной Украины отреагировал на победу над "Спартаком" по итогам двухматчевого противостояния и выход своего клуба в раунд плей-офф турнира, передает "Спорт-Экспресс".
Хачериди после матча со "Спартаком" показал щитки с флагом Украиныhttps://t.co/QaPykP9gIw #СпартакПАОК pic.twitter.com/0KArjKduol— Спорт-Экспресс (@sportexpress) 14 августа 2018 г.
14 августа красно-белые сыграли вничью с ПАОКом в Москве на стадионе "Спартак" (0:0). Первая игра в Салониках 8 августа закончилась победой ПАОКа – 3:2.
Теперь столичной команде предстоит выступить в групповом этапе Лиги Европы, жеребьевка которого пройдет 31 августа.
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