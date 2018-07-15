Хорватия сравняла счет с командой Франции

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Сборная Хорватии сравняла счет с командой Франции в финальном матче чемпионата мира по футболу, который проходит в столичных "Лужниках".

Иван Перишич забил на 28-й минуте игры. Первой счет открыла Франция, когда Марио Манджукич отметился автоголом на 18-й минуте.

Матч судит бригада арбитров из Аргентины во главе с Нестором Питаной. Хорватия вышла в финал впервые.

Чемпионат мира по футболу начался 14 июня. Мундиаль приняли 11 городов России, в Москве игры состоялись на стадионах "Лужники" и "Спартак".