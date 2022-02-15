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04:12

Женская сборная РФ по баскетболу вышла в финальную часть Кубка мира впервые с 2010 года

спорт

Фото: Straubmeier via www.imago-images.de /nordphoto GmbH

Женская сборная России одержала победу над командой Пуэрто-Рико в последнем квалификационном матче Кубка мира 2022 года.

Игра прошла в Доминиканской Республике. Встреча завершилась со счетом 102:68 в пользу россиянок.

Таким образом, сборная РФ вышла в финальную часть международного турнира впервые с 2010 года

Кубок мира состоится в австралийском Сиднее. Соревнование пройдет с 22 сентября по 1 октября текущего года.

Ранее мужская сборная ОКР по керлингу разгромила команду Дании со счетом 10:2 на Олимпиаде в Пекине. Это был матч группового этапа.

Пятый энд россияне Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев (запасной) выиграли со счетом 6:0. После шестого энда датчане отказались от продолжения игры.

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