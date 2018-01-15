ФИФА проведет судмедэкспертизу допинг-проб российских футболистов

Фото: ТАСС/DPA/Friedemann Kohler

Международная федерация футбола (ФИФА) запросила проведение судебно-медицинской экспертизы допинг-проб некоторых российских футболистов, сообщил в своем Twitter журналист Sky Sports Брайан Суонсон.

Допинг-пробы отобраны в соответствии с критериями Всемирного антидопингового агентства (WADA). В агентстве отметили, что приоритет будет определяться группой специально назначенных экспертов.

Также Суонсон сообщил, что ФИФА располагает данными от информатора WADA, экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о "допинге в российском футболе". Федерация подготовила для него ряд вопросов.

Ранее Родченков заявил, что готов предоставить ФИФА материалы, которые доказывают участие российских футболистов в так называемой государственной программе допинга. Речь идет о персональной информации 34 футболистов, в том числе членов национальной сборной.