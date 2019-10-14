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Спорт

18:09 (обновлено 14.10.2019 19:22)

"Спартак" объявил о назначении Тедеско главным тренером

спорт

Фото: Агентство "Москва"/ Игорь Иванко

Московский футбольный клуб "Спартак" назначил Доменико Тедеско главным тренером. Об этом сообщает РИА Новости.

"Для меня большая честь быть здесь и стать тренером такой команды, как Спартак – команды с огромной историей. Я знакомлюсь с командой, и это чувство меня очень радует", – заявил Тедеско.

Как заявил на пресс-конференции генеральный директор футбольного клуба Томас Цорн, контракт нового главного тренера рассчитан до 31 мая 2021 года.

В 2016 году Тедеско окончил тренерские курсы Немецкого футбольного союза в академии имени Хеннеса Вайсвайлера. В марте 2017 года он получил должность главного тренера "Эрцгебирге".

В июне 2017 года Доменико Тедеско был назначен главным тренером "Шальке 04". В сезоне 2017/18 под его руководством клуб занял второе место в национальной лиге и напрямую вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

Пост главного тренера "Спартака" стал вакантным 29 сентября после увольнения Олега Кононова. В матче 11-го тура РПЛ "Спартак" уступил "Оренбургу" на своем поле со счетом 1:2. Московская команда проиграла четыре матча подряд впервые с сезона 2009/10 и оказалась на 11-й строчке с 11 очками. В "Спартаке" Кононов сменил Массимо Карреру.

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