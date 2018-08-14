Двукратный чемпион мира по автогонкам Алонсо покинет "Формулу-1"

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Двукратный чемпион мира по автогонкам Фернандо Алонсо объявил об уходе из "Формулы-1" в конце сезона. Об этом сообщили в пресс-службе команды "Макларен", за которую выступает 37-летний испанский гонщик.

"После 17 чудесных лет в этом удивительном спорте мне пора меняться и двигаться дальше", − прокомментировал свое решение Алонсо. Пилот заверил, что "наслаждался каждой минутой этих невероятных сезонов" и выразил надежду, что "новые захватывающие вызовы не за горами". "Я хочу поблагодарить всех в команде "Макларен", мое сердце с ней навсегда", − добавил спортсмен.

Ранее Алонсо неоднократно рассказывал о своей мечте выиграть "Тройную корону" автоспорта. Для этого пилот должен одержать победу на Гран-при Монако "Формулы-1", "Инди 500" серии Indycar и выиграть гонку на выносливость "24 часа Ле-Мана". Пока это удалось лишь одному спортсмену − британскому гонщику Грэму Хиллу.

Отмечается, что Фернандо Алонсо становился победителем Гран-при Монако в 2006 и 2007 годах, а в 2018 году также одержал победу на гонке "24 часа Ле-Мана". Кроме того, испанский гонщик дважды завоевал чемпионский титул "Формулы-1" − в 2005 и 2006 годах.