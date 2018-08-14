Дзюба рассказал о "кинувшем" его с переездом в Англию агенте

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Форвард сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал, что не уехал в Англию, так как его "кинул" агент.

"Я хотел уехать в Англию, но в очередной раз меня "кинул" агент. Остаюсь в "Зените", в Турцию я не поеду. Я очень рад, что остаюсь в "Зените". Англия – это была моя мечта, но в Турцию не поеду", – сказал он, передает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что турецкий клуб "Галатасарай" намерен арендовать 29-летнего российского спортсмена. Также сообщалось, что форвардом интересуется турецкий "Бешикташ" и французский "Бордо".

При этом контракт Дзюбы с футбольным клубом "Зенит" действует до 2020 года. Согласно данным портала transfermarkt.com, стоимость российского спортсмена в настоящий момент составляет 10 миллионов евро.

Нападающий Артем Дзюба и полузащитник Денис Черышев стали лучшими бомбардирами сборной России. Они вошли в символическую команду игроков-открытий чемпионата мира 2018 года.