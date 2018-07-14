Фото: ТАСС/Антон Великжанин
Посещаемость матчей чемпионата мира по футболу составила 98 процентов, сообщил журналистам гендиректор организационного комитета "Россия-2018" по подготовке и проведению ЧМ Алексей Сорокин.
Он назвал турнир успешным, отметив, что организаторов приятно удивила посещаемость стадионов. "Мы завтра приблизимся к отметке в три миллиона билетов, которые были распространены. Вы сами видели, практически всегда не было свободных мест на стадионах", – цитирует Сорокина Агентство "Москва".
Также он обратил внимание на блестящее выступление сборной России, которая показала очень хорошую игру и впервые вышла в четвертьфинал. По его словам, российская команда вошла в топ-5 по результативности.
Сорокин рассказал, что за период ЧМ-2018 бесплатными поездами воспользовались более 300 тысяч человек, их средняя заполняемость составила 70 процентов. Аэропорты же увидели 15 миллионов человек.
Он также подчеркнул, что огромной популярностью пользовались фан-фесты – через них прошли более семи миллионов человек. За время проведения мундиаля на стадионах продали более 500 тысяч хот-догов, а бесплатным Wi-Fi воспользовались более 300 тысяч болельщиков. Всего Россию в период мундиаля посетило более миллиона иностранных гостей.
Председатель оргкомитета Аркадий Дворкович, в свою очередь, заявил, что ЧМ-2018 стал настоящим успехом. Он подчеркнул, что это мнение болельщиков, людей, побывавших в городах турнира, и телезрителей.
"Считаю, что работу оргкомитета за все эти годы можно оценить на "отлично", города справились и в части безопасности, и в части комфорта. Наши граждане показали, кто мы, какова Россия – гостеприимная дружелюбная страна", – сказал он.
Чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня и продлится до 15 июля. 14 июля в Санкт-Петербурге за третье место поборются сборные Бельгии и Англии. 15 июля в поединке Франция – Хорватия в "Лужниках" определится финалист турнира.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: