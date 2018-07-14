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Посещаемость матчей чемпионата мира по футболу составила 98 процентов, сообщил журналистам гендиректор организационного комитета "Россия-2018" по подготовке и проведению ЧМ Алексей Сорокин.

Он назвал турнир успешным, отметив, что организаторов приятно удивила посещаемость стадионов. "Мы завтра приблизимся к отметке в три миллиона билетов, которые были распространены. Вы сами видели, практически всегда не было свободных мест на стадионах", – цитирует Сорокина Агентство "Москва".

Также он обратил внимание на блестящее выступление сборной России, которая показала очень хорошую игру и впервые вышла в четвертьфинал. По его словам, российская команда вошла в топ-5 по результативности.

Сорокин рассказал, что за период ЧМ-2018 бесплатными поездами воспользовались более 300 тысяч человек, их средняя заполняемость составила 70 процентов. Аэропорты же увидели 15 миллионов человек.

Он также подчеркнул, что огромной популярностью пользовались фан-фесты – через них прошли более семи миллионов человек. За время проведения мундиаля на стадионах продали более 500 тысяч хот-догов, а бесплатным Wi-Fi воспользовались более 300 тысяч болельщиков. Всего Россию в период мундиаля посетило более миллиона иностранных гостей.

Председатель оргкомитета Аркадий Дворкович, в свою очередь, заявил, что ЧМ-2018 стал настоящим успехом. Он подчеркнул, что это мнение болельщиков, людей, побывавших в городах турнира, и телезрителей.

"Считаю, что работу оргкомитета за все эти годы можно оценить на "отлично", города справились и в части безопасности, и в части комфорта. Наши граждане показали, кто мы, какова Россия – гостеприимная дружелюбная страна", – сказал он.

Чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня и продлится до 15 июля. 14 июля в Санкт-Петербурге за третье место поборются сборные Бельгии и Англии. 15 июля в поединке Франция – Хорватия в "Лужниках" определится финалист турнира.