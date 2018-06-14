Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов ЧМ-2018

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Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом среди участников чемпионата мира по версии Forbes.

Его годовой доход с 1 июня 2017 года по 31 мая 2018 оценили в 111 миллионов долларов. Из них зарплата и бонусы от "Барселоны" – 84 миллиона, остальные деньги получены от рекламы. Аргентинец впервые опередил Криштиану Роналду – форварда мадридского "Реала" и сборной Португалии. Тот заработал 108 миллионов долларов, из них за рекламу он получил 47 миллионов. Тройку замкнул бразилец, играющий за французский "Пари Сен-Жермен" Неймар. Он получил 90 миллионов долларов за год, зарплата составила в них 73 миллиона.

В пятерку вошли футболист французской сборной Поль Погба – 29,5 миллиона и уругваец Луис Суарес – 26,9 миллиона долларов. Места с шестого по десятое получили аргентинский футболист Серхио Агуэро – 23,5 миллиона, его соотечественник Анхель ди Мария с доходом в 22,6 миллиона, француз Килиан Мбаппе – 22,5 миллиона, предпоследнее место принес игроку из Бразилии Тиагу Силве доход в 22,4 миллиона, замкнул список Хамес Родригес из Колумбии, получивший 22,1 миллиона долларов.

Чемпионат мира по футболу открывается в России 14 июня матчем между сборными России и Саудовской Аравии на стадионе Лужники. Турнир продлится до 15 июля. Он пройдет в 11 городах страны, в столице сыграют 12 матчей на двух стадионах. Второй ареной мундиаля станет "Спартак".

Прогнозы на матчи уже дали животные-оракулы, букмекеры и даже искусственный интеллект. Пока высоко оцениваются шансы сборных Германии, Франции, Испании, Бразилии и Аргентины.

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