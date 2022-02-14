Москва онлайн покажет мастер-класс биатлониста Антона Шипулина

16:32
Фото: AP Photo/Robert F. Bukaty
15 февраля на московской лыжно-биатлонной трассе на территории спортивного комплекса "Лужники" пройдет мастер-класс биатлониста Антона Шипулина. В нем примут участие около 30 человек разных возрастов. Спортсмен расскажет начинающим, как правильно передвигаться на лыжах, чтобы не тратить силы зря, и как попадать в цель с любого расстояния.
Антон Шипулин – российский биатлонист, заслуженный мастер спорта России, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призер чемпионатов мира, обладатель малого Кубка мира в зачете масс-стартов.
Смотрите прямую трансляцию 15 февраля в 18:50 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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