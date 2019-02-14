Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

20:47

Вадим Васильев ушел с поста вице-президента ФК "Монако"

спорт

20:47

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Владелец футбольного клуба "Монако" россиянин Дмитрий Рыболовлев решил отправить в отставку с поста вице-президента своего соотечественника Вадима Васильева. Об этом сообщает L'Equipe.

Решение принято из-за неудачных спортивных результатов "Монако" и финансовых потерь этого сезона. Об отставке Васильева официально объявят в ближайшее время.

"Монако" неудачно провел первую часть этого сезона. Клуб занял последнее место в группе Лиги чемпионов, набрав одно очко в шести матчах. "Монако" завершил участие в турнире. В чемпионате Франции он занимает 18-е место с 19 очками после 24 игр.

В течение сезона ушел в отставку также главный тренер "Монако" Леонарду Жардим. После этого его место занял Тьери Анри, однако в конце января Жардим опять вернулся на свой пост.

спорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика