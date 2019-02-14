Вадим Васильев ушел с поста вице-президента ФК "Монако"

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Владелец футбольного клуба "Монако" россиянин Дмитрий Рыболовлев решил отправить в отставку с поста вице-президента своего соотечественника Вадима Васильева. Об этом сообщает L'Equipe.

Решение принято из-за неудачных спортивных результатов "Монако" и финансовых потерь этого сезона. Об отставке Васильева официально объявят в ближайшее время.

"Монако" неудачно провел первую часть этого сезона. Клуб занял последнее место в группе Лиги чемпионов, набрав одно очко в шести матчах. "Монако" завершил участие в турнире. В чемпионате Франции он занимает 18-е место с 19 очками после 24 игр.

В течение сезона ушел в отставку также главный тренер "Монако" Леонарду Жардим. После этого его место занял Тьери Анри, однако в конце января Жардим опять вернулся на свой пост.