В "Динамо" рассказали о подготовке стадиона к матчу со "Спартаком"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Специалисты приступили к подготовке газона на реконструированном стадионе "Динамо" к первому футбольному матчу, который пройдет 10 марта. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе АО "Управляющая компания "Динамо".
В компании отметили, что газон пережил самые суровые морозы благодаря особой системе ухода. Агрономы на зиму укрыли поле специальным покрытием, защищающим траву от холодов. Недостаток солнечного света компенсировался лампами.
"Сейчас газон готовится к первой игре: специальная служба агрономов проводит подкормку, полив, подогрев и подсев травы", – добавили в пресс-службе.
Первый футбольный матч на стадионе "Динамо" пройдет 10 марта. Одноименный клуб примет в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) столичный "Спартак". Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.
Спортивный комплекс, помимо футбольный арены, включает хоккейную, баскетбольную и концертную площадки. Футбольный стадион вмещает более 26 тысяч человек.
Ранее начальник департамента продаж, рекламы и маркетинга АО "УК "Динамо" Андрей Мухин рассказал в беседе с РИА Новости, что на матче открытия стадиона ожидается аншлаг.
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