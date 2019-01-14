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14 января, 20:14

CAS опубликует мотивировочные части по делам россиян в конце января

спорт

14 января, 20:14

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликует мотивировочную часть решений по делам российских спортсменов и тренеров, которые подавали апелляции на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об аннулировании результатов на Олимпиаде-2014, сообщает Insidethegames.

28 россиян, которых подозревали в применении допинга во время Игр в Сочи, оправдали в начале 2018 года. Медали были возвращены. Кроме того, CAS частично удовлетворил апелляции 12 спортсменов. Суд заменил пожизненное отстранение атлетов от Олимпиад на пропуск Игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Ранее сообщалось, что апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда о четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил подал российский керлингист Александр Крушельницкий. В допинг-пробе чемпиона мира по керлингу среди смешанных пар, взятой на Играх в Пхенчхане, был обнаружен мельдоний. CAS признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты.

спорт

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