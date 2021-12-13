Москва онлайн покажет мастер-класс Школы фигурного катания Анастасии Гребенкиной

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

14 декабря зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за тем, как москвичи осваивают азы фигурного катания вместе с тренерами из Школы фигурного катания Анастасии Гребенкиной. Опытные спортсмены расскажут и продемонстрируют, как удержать равновесие и перестать бояться, осуществить вращения, выполнить "змейку" и "елочку".

Занятие пройдет бесплатно на катке "Зеркальный" в Парке Горького. Мероприятие организовано телеканалом Москва 24 и Школой фигурного катания Анастасии Гребенкиной.

Смотрите трансляцию 14 декабря в 18:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.