Дзюба признан футболистом года по версии РФС

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба признан лучшим футболистом 2018 года. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Дзюба победил по итогам голосования, в котором участвовали тренеры, руководители клубов, спортивные журналисты и болельщики. Причем все категории голосовавших отдали первое место форварду "Зенита".

Второе место в голосовании занял вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, третье – его одноклубник Марио Фернандес, далее расположились полузащитники Роман Зобнин ("Спартак") и Денис Черышев ("Валенсия").

Артем Дзюба был капитаном сборной России, которая летом этого года дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира по футболу. На турнире Дзюба забил три гола и сделал два голевых паса.

В 2018 году российские пользователи Google чаще всего искали фамилии Дзюбы и Акинфеева среди российских футболистов.