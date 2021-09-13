"Рубин" разгромил "Урал" в матче РПЛ

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Казанский "Рубин" обыграл на своем поле екатеринбургский "Урал" в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги за счет хет-трика новичка Андерса Драйера, передает "Газета.ру".
Игра завершилась со счетом 4:0. Драйер забил первый гол первым же касанием на поле (ассистентом выступил Хвича Кварацхелия), после чего добавил еще два мяча, последний из которых провел в компенсированное время второго тайма.
Еще один гол "Рубина" в свои ворота забил игрок "Урала" Артем Мамин.
"Рубин" после семи матчей занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В свою очередь, "Урал" находится на предпоследней позиции.
В понедельник, 13 сентября, стало известно, что защитник московского ЦСКА Марио Фернандес завершил карьеру в сборной РФ по футболу. Игрок уточнил, что страдает от участившихся травм и намерен сосредоточиться на клубной карьере.
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