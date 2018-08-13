Московский ЦСКА и форвард Любимов расторгли контракт

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Московский хоккейный клуб ЦСКА и форвард Роман Любимов расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщается в микроблоге клуба в Twitter.

Руководство ЦСКА поблагодарило хоккеиста "за годы, проведенные в армейском свитере", а также пожелало ему "успехов в дальнейшей карьере".

8 августа ЦСКА перевел спортсмена в список отказов, откуда игрока мог забрать любой клуб КХЛ в течение 48 часов. Так как этого не произошло, 26-летнего форварда направили в расположение команды ВХЛ "Звезда".

Хоккейный клуб ЦСКА и Роман Любимов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.



Мы благодарим Романа за годы, проведенные в армейском свитере, и желаем ему успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/2tLiUSSYVl — ХК ЦСКА Москва (@hccska) 13 августа 2018 г.

В прошлом году Любимов вернулся в ЦСКА, завершив сезон в клубе НХЛ "Филадельфия". Его контракт со столичным клубом был заключен до 2020 года. В сезоне 2017/18 форвард принял участие в 51 матче КХЛ, набрав 11 очков за пять голов и шесть передач.