Московский ЦСКА и форвард Любимов расторгли контракт

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Московский хоккейный клуб ЦСКА и форвард Роман Любимов расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщается в микроблоге клуба в Twitter.
Руководство ЦСКА поблагодарило хоккеиста "за годы, проведенные в армейском свитере", а также пожелало ему "успехов в дальнейшей карьере".
8 августа ЦСКА перевел спортсмена в список отказов, откуда игрока мог забрать любой клуб КХЛ в течение 48 часов. Так как этого не произошло, 26-летнего форварда направили в расположение команды ВХЛ "Звезда".
Хоккейный клуб ЦСКА и Роман Любимов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.— ХК ЦСКА Москва (@hccska) 13 августа 2018 г.
Мы благодарим Романа за годы, проведенные в армейском свитере, и желаем ему успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/2tLiUSSYVl
В прошлом году Любимов вернулся в ЦСКА, завершив сезон в клубе НХЛ "Филадельфия". Его контракт со столичным клубом был заключен до 2020 года. В сезоне 2017/18 форвард принял участие в 51 матче КХЛ, набрав 11 очков за пять голов и шесть передач.
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