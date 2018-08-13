Российские легкоатлеты выиграли шесть медалей на чемпионате Европы

Фото: ТАСС/PA Images/Ian Rutherford
Российские легкоатлеты, выступающие в нейтральном статусе, завоевали одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали на чемпионате Европы в Берлине.
Первое место в медальном зачете заняла сборная Великобритании с 18 наградами, на втором – команда из Польши, а третье место получили немцы.
Среди российских легкоатлетов чемпионкой Европы по прыжкам в высоту стала Мария Ласицкене. Сергей Шубенков выиграл серебро в беге на 110 метров с барьерами. Еще одну медаль завоевал десятиборец Илья Шкуренев, а Тимур Моргунов получил серебро в прыжках с шестом.
Бронзовые медали достались прыгуну в высоту Илье Иванюку и ходоку Василию Мизинову.
Полученные россиянами награды не шли в общий зачет из-за нейтрального статуса спортсменов. Всего на турнире разыграли 50 комплектов медалей.
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