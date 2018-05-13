"Спартак" занял третье место на чемпионате России по футболу

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Московский футбольный клуб "Спартак" проиграл "Динамо" в матче заключительного тура чемпионата России. Команда заняла третье место на турнире.

Встреча прошла в столице и закончилась со счетом 1:0. Мяч в команде бело-голубых забил Евгений Луценко.

По итогам турнира "Динамо" расположился на восьмой строчке. "Спартаку" же теперь предстоит пройти квалификацию в Лигу чемпионов, в отличие от другого столичного клуба – ЦСКА. Армейцы взяли серебро чемпионата и гарантировали себе попадание в Лигу.