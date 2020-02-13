Этап кубка мира FIS по фристайлу соберет на Воробьевых горах сильнейших лыжников

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

15 февраля Москва примет этап Кубка мира FIS по фристайлу, включенный в официальный календарь Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Соревнования соберут сильнейших мировых акробатов-лыжников: для участия в этапе в Москву приедет более 70 лучших спортсменов из Белоруссии, Казахстана, Австралии, Канады, КНР, США, Швейцарии и России. Нашу страну будут представлять победители и призеры чемпионата мира и этапов Кубка мира Илья Буров, Павел Кротов, Любовь Никитина, Максим Буров, Софья Алексеева, Артем Потапов и Сергей Семенов.

Гости не только станут свидетелями спортивной борьбы, захватывающих трюков и опасных элементов. В течение вечера предусмотрена развлекательная программа: выступление артиста Natan, DJ-сеты, розыгрыши призов от партнеров и фейерверк.

Мероприятие пройдет на территории спортивно-развлекательного комплекса "Воробьевы горы", где специально для этого организаторам удалось заготовить снег в необходимом объеме, несмотря на погодные условия.

Вход для болельщиков в зрительскую зону будет осуществляться с Воробьевской набережной. Попасть на нее можно либо от станции метро "Воробьевы горы", либо по канатной дороге: от станций "Лужники" или "Воробьевы горы" до средней станции "Новая лига" – места проведения соревнований.

Для проезда зрителей в зону проведения соревнований по канатной дороге организаторы запустили совместно с Московской канатной дорогой специальный тариф "Зритель", который позволит за 200 рублей попасть на среднюю станцию "Новая Лига" от станций "Воробьевы горы" или "Лужники" и обратно.

Российская столица в десятый раз принимает Кубок мира FIS по фристайлу в дисциплине "лыжная акробатика". Именно Москва является пионером проведения крупнейших соревнований по фристайлу в мегаполисах на искусственных сооружениях.