Этап кубка мира FIS по фристайлу соберет на Воробьевых горах сильнейших лыжников

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
15 февраля Москва примет этап Кубка мира FIS по фристайлу, включенный в официальный календарь Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Соревнования соберут сильнейших мировых акробатов-лыжников: для участия в этапе в Москву приедет более 70 лучших спортсменов из Белоруссии, Казахстана, Австралии, Канады, КНР, США, Швейцарии и России. Нашу страну будут представлять победители и призеры чемпионата мира и этапов Кубка мира Илья Буров, Павел Кротов, Любовь Никитина, Максим Буров, Софья Алексеева, Артем Потапов и Сергей Семенов.
Гости не только станут свидетелями спортивной борьбы, захватывающих трюков и опасных элементов. В течение вечера предусмотрена развлекательная программа: выступление артиста Natan, DJ-сеты, розыгрыши призов от партнеров и фейерверк.
Мероприятие пройдет на территории спортивно-развлекательного комплекса "Воробьевы горы", где специально для этого организаторам удалось заготовить снег в необходимом объеме, несмотря на погодные условия.
Вход для болельщиков в зрительскую зону будет осуществляться с Воробьевской набережной. Попасть на нее можно либо от станции метро "Воробьевы горы", либо по канатной дороге: от станций "Лужники" или "Воробьевы горы" до средней станции "Новая лига" – места проведения соревнований.
Российская столица в десятый раз принимает Кубок мира FIS по фристайлу в дисциплине "лыжная акробатика". Именно Москва является пионером проведения крупнейших соревнований по фристайлу в мегаполисах на искусственных сооружениях.
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