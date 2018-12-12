Защитник "Спартака" Жиго опроверг задержание в Шереметьеве

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Защитник московского "Спартака" Самуэль Жиго опроверг информацию о том, что его задержали в аэропорту Шереметьево за перевозку элитных часов. В своем Instagram он написал, что эта информация "Fake" и поставил четыре разгневанных смайлика.

Ранее на сайте Шереметьевской таможни появилось сообщение о том, что "игрок одного известного футбольного российского клуба" прошел по "зеленому коридору" и не задекларировал пару наручных часов Rolex. Позже один из телеканалов сообщил, что речь идет о Жиго.