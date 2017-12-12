МОК отстранил от Олимпийских игр шесть российских хоккеисток

Фото: ТАСС/Артур Лебедев

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от Олимпийских игр шестерых хоккеистов сборной России, сообщает ТАСС.

Речь идет об Инне Дюбанок, Екатерине Лебедевой, Екатерине Пашкевич, Анне Шибановой, Екатерине Смоленцевой и Галине Скибу. Спортсменок отстранили за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

Кроме того, МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014. Отмечается, что российскую команду дисквалифицировали на женском турнире по хоккею с шайбой, а Международной федерации хоккея отправили просьбу внести соответствующие изменения в результаты соревнований.

Решение приняли по итогам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с домашних Игр.

Комиссия рассматривала дело еще одной спортсменки, однако его закрыли без применения санкций.

5 декабря Международный олимпийский комитет принял решение, согласно которому российские атлеты на предстоящих Играх в Южной Корее смогут выступать только под наименованием "Олимпиец из России". Это должны быть так называемые чистые спортсмены, не замеченные в употреблении допинга.