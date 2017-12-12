МОК отстранил от Олимпийских игр шесть российских хоккеисток

Фото: ТАСС/Артур Лебедев
Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от Олимпийских игр шестерых хоккеистов сборной России, сообщает ТАСС.
Речь идет об Инне Дюбанок, Екатерине Лебедевой, Екатерине Пашкевич, Анне Шибановой, Екатерине Смоленцевой и Галине Скибу. Спортсменок отстранили за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.
Кроме того, МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014. Отмечается, что российскую команду дисквалифицировали на женском турнире по хоккею с шайбой, а Международной федерации хоккея отправили просьбу внести соответствующие изменения в результаты соревнований.
Решение приняли по итогам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с домашних Игр.
Комиссия рассматривала дело еще одной спортсменки, однако его закрыли без применения санкций.
5 декабря Международный олимпийский комитет принял решение, согласно которому российские атлеты на предстоящих Играх в Южной Корее смогут выступать только под наименованием "Олимпиец из России". Это должны быть так называемые чистые спортсмены, не замеченные в употреблении допинга.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: