Олимпийское собрание поддержало заявление спортсменов по участию в ОИ-2018

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Олимпийское собрание поддержало заявление российских спортсменов по их участию в зимних Играх 2018 года в Пхенчхане, сообщает "Р-Спорт".
Ранее о поддержке атлетов, которые захотят в индивидуальном порядке ехать на Игры, заявили в комиссии Олимпийского комитета России. Это заявление было поддержано на собрании 12 декабря.
ОКР также сообщал, что обратится в МОК с просьбой пересмотреть отстранение российской сборной от участия в Играх. Обращение коснется и судьбы пожизненно дисквалифицированных спортсменов.
Исполком Международного олимпийского комитета не разрешил российским атлетам представлять на Играх свою страну в качестве национальной сборной. Спортсмены могут участвовать в Олимпиаде-2018 в индивидуальном порядке под нейтральным флагом. Такое решение было принято 5 декабря. Подчеркивалось, что допустят только участников с предельно чистой допинговой историей.
Владимир Путин заявил, что государство не будет запрещать спортсменам участвовать в Играх под нейтральным флагом. Правительство России намерено разработать меры поддержки спортсменов, которым запретили ехать в качестве сборной.
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