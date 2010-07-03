Москвичи примут участие в новом краудсорсинг-проекте "Город спорта"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве запустят двадцатый краудсорсинг-проект "Город спорта". С 20 по 29 ноября участникам предстоит предложить свои идеи по ряду заявленных тем.

Ежегодно в столице проходят спортивно-массовые мероприятия, плюс сами москвичи охотно занимаются спортом, участвуют в спортивных конкурсах и занимают призовые места. Москва – город спорта, здесь рождаются чемпионы мира по различным направлениям, которые приносят победу в нашу страну. Новый краудсорсинг-проект послужит инструментом для еще большего развития спортивных мероприятий в столице, секций для взрослых и детей. Кроме того, жители смогут написать, как лучше доносить информацию о спортивной жизни в городе.

На этапе "Предлагай" участники будут подавать свои идеи по темам: "Спортивные мероприятия мегаполиса", "Спортивные секции", "Информирование о спортивной жизни города". На данном этапе станет новым то, что будет возможность предлагать секции по округам проживания. В рамках этапа "Обсуждай" участники поразмышляют на темы "Как поменять мышление жителя города в пользу здорового образа жизни", "Молодежные спортивные направления и развитие экстремальных видов спорта", "Любимые спортивные игры для детей", "Какими видами спорта вы увлекаетесь". Этапы "Выбирай" и "Оценивай" пройдут традиционно. "Выбирай" – этап, в ходе которого участники могут ознакомиться с идеями, прошедшими этап экспертного отбора, и задать их авторам вопросы по содержанию идей. "Оценивай" – финальный этап проекта, в ходе которого участники оценивают все прошедшие на него идеи. По итогу голосования будет сформирован список идей для реализации городом.

Экспертами станут первый замруководителя департамента спорта Светлана Бажанова, начальник управления по работе с физкультурно-спортивными организациями Дмитрий Краснюков, начальник спортивного управления Александра Никишова, руководитель пресс-службы департамента Михаил Решетов, директор ГБУ "ЦФКиС ЦАО Москвы" Москомспорта Сергеев Сергей и другие.

Лицами проекта заявлены заслуженный мастер спорта, вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин и не только.