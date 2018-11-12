Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября 2018, 02:08

Спорт

Гонщики "Формулы-1" устроили потасовку после Гран-при Бразилии

Фото: портал Москва 24

Гонщики "Формулы-1" Макс Ферстаппен из "Ред Булл" и Эстебан Окон, выступающий за "Форс Индию", устроили потасовку по окончании Гран-при Бразилии.

Зачинщика потасовки – Ферстаппена – наказали двумя днями общественных работ, сообщает сайт "Комсомольской правды".


Голландец остался недоволен тем, что Окон, отставая на один круг, попытался атаковать его, когда он сражался за победу.

В итоге произошло столкновение и болид Ферстаппена развернуло. Пилот "Ред Булл" сумел продолжить гонку, однако финишировал вторым.


Гран-при Бразилии выиграл британский гонщик Льюис Хэмилтон из "Мерседес". Его команда досрочно стала обладателем Кубка конструкторов.

1 ноября стало известно, что этап чемпионата серии автогонок "Формулы-1" впервые пройдет во вьетнамском городе Ханой в 2020 году.

Читайте также

спорт
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика