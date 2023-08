Гонщики "Формулы-1" устроили потасовку после Гран-при Бразилии

Гонщики "Формулы-1" Макс Ферстаппен из "Ред Булл" и Эстебан Окон, выступающий за "Форс Индию", устроили потасовку по окончании Гран-при Бразилии.

Зачинщика потасовки – Ферстаппена – наказали двумя днями общественных работ, сообщает сайт "Комсомольской правды".



Голландец остался недоволен тем, что Окон, отставая на один круг, попытался атаковать его, когда он сражался за победу.

В итоге произошло столкновение и болид Ферстаппена развернуло. Пилот "Ред Булл" сумел продолжить гонку, однако финишировал вторым.

Lap 44, Max is leading the race, then this... #BrazilGP 🇧🇷 #F1 (Sound 🔊) pic.twitter.com/FhMgkehVtG