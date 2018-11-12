12 ноября 2018, 02:08Спорт
Гонщики "Формулы-1" устроили потасовку после Гран-при Бразилии
Фото: портал Москва 24
Гонщики "Формулы-1" Макс Ферстаппен из "Ред Булл" и Эстебан Окон, выступающий за "Форс Индию", устроили потасовку по окончании Гран-при Бразилии.
Зачинщика потасовки – Ферстаппена – наказали двумя днями общественных работ, сообщает сайт "Комсомольской правды".
@Max33Verstappen vs @OconEsteban fight !!! #F1xFox #BrazilGP #BrazilianGP #F1 pic.twitter.com/WBkjxc77Iw— Santiago Alcubierre (@f1_santy) 11 ноября 2018 г.
Голландец остался недоволен тем, что Окон, отставая на один круг, попытался атаковать его, когда он сражался за победу.
В итоге произошло столкновение и болид Ферстаппена развернуло. Пилот "Ред Булл" сумел продолжить гонку, однако финишировал вторым.
Lap 44, Max is leading the race, then this... #BrazilGP 🇧🇷 #F1 (Sound 🔊) pic.twitter.com/FhMgkehVtG— Formula 1 (@F1) 11 ноября 2018 г.
Гран-при Бразилии выиграл британский гонщик Льюис Хэмилтон из "Мерседес". Его команда досрочно стала обладателем Кубка конструкторов.
1 ноября стало известно, что этап чемпионата серии автогонок "Формулы-1" впервые пройдет во вьетнамском городе Ханой в 2020 году.
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