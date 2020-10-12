Российские спортсмены готовятся к Олимпиаде в Токио в плановом режиме

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Россия продолжит подготовку к Олимпиаде-2021 в плановом режиме. Об этом Агентству "Москва" сообщил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Он выразил уверенность, что Олимпийские игры пройдут в следующем году, несмотря на ситуацию с коронавирусной инфекцией. "У меня сомнений нет и быть не может. Мы продолжаем готовиться в плановом режиме", – рассказал Матыцин.

При этом он допустил, что формат соревнований, возможно, поменяют в связи с мерами предосторожности. Министр спорта РФ обратил внимание, что спортивные федерации готовы трудиться в условиях возможных ограничений на фоне ситуации с COVID-19.

Игры должны были состояться в Токио с 24 июля по 9 августа, однако даты их проведения изменились. Теперь перенесенная с этого года на следующий летняя Олимпиада, как планируется, пройдет с 23 июля по 8 августа.