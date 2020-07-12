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Спорт

12 июля, 22:21

ЦСКА и "Рубин" сыграли вничью в матче 28-го тура РПЛ

спорт

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Столичный ЦСКА и казанский "Рубин" завершили встречу со счетом 1:1 в матче 28-го тура Тинькофф – Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась на "ВЭБ-Арене" в Москве.

В составе хозяев мяч забил Федор Чалов, из гостей – Евгений Марков, "Рубин" исполнил пенальти впервые в текущем сезоне.

ЦСКА не проигрывает на протяжении пяти матчей подряд (три победы, две ничьи), в турнирной таблице клуб находится на третьем месте с 47 очками. Беспроигрышная серия "Рубина" составляет четыре матча (две победы, две ничьи), клуб располагается на девятой строчке с 34 очками.

В следующем туре 16 июля ЦСКА в гостях сыграют с московским "Локомотивом", казанская команда в этот же день примет "Ростов". Обе игры были перенесены с 15 июля для возможности использовать в матчах системы видеоассистента рефери (VAR).

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