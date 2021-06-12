Матч Евро-2020 между Данией и Финляндией возобновится в 21:30

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Матч чемпионата Европы по футболу между сборными командами Дании и Финляндии возобновится в 21:30 по московскому времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Датского футбольного союза (DBU).

Во время игры в Копенгагене полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание и был госпитализирован. В связи с этим матч был приостановлен в конце первого тайма при счете 0:0.

"Сегодня вечером будет доигран матч против сборной Финляндии. Игроки подтверждают, что с Кристианом все в порядке. Матч возобновится в 20:30 (по датскому времени – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отметили, что состояние Эриксена стабилизировалось.

"Игрок был доставлен в больницу, и его состояние стабилизировалось", – говорится в сообщении организации в Twitter.

О состоянии футболиста в первые минуты после инцидента не было официальных заявлений. Прямо на поле Эриксену начали оказывать медицинскую помощь, после чего его унесли с поля. Позднее стало известно, что футболиста увезли со стадиона на машине скорой помощи.

Чемпионат Европы по футболу, перенесенный с 2020 года, стартовал накануне, 11 июня, матчем между сборными Италии и Турции в Риме. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянцев.