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Спорт

12 апреля, 19:56

Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде

спорт

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Финальная игра Кубка России по футболу сезона 2020/21 пройдет 12 мая на стадионе "Нижний Новгород". Об этом сообщает Российский футбольный союз (РФС).

"Финальный матч Кубка России пройдет 12 мая на стадионе "Нижний Новгород". Такое решение было принято на бюро исполкома РФС 12 апреля", – говорится на странице РФС в Twitter.

Ранее стали известны результаты жеребьевки полуфинала Кубка России по футболу.

21 апреля "Ахмат" встретится с "Крыльями Советов", а ЦСКА сыграет против "Локомотива".

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