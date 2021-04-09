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Стали известны результаты жеребьевки полуфинала Кубка России по футболу. Определены две пары финалистов, сообщает "Газета.ру".

21 апреля "Ахмат" встретится с "Крыльями Советов", а ЦСКА сыграет против "Локомотива". Уточняется, что второй является лидером по числу завоеванных Кубков России – "железнодорожники" выигрывали турнир восемь раз. Последний раз это произошло в 2019 году, когда команда обыграла "Урал".

На счету ЦСКА семь побед в розыгрыше Кубка России, последний раз это произошло в 2013 году, когда они обошли "Анжи".

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА обыграл тульский "Арсенал" и стал последним полуфиналистом Кубка России. Помимо этого, "Динамо" проиграло самарским "Крыльям Советов" в четвертьфинале Кубка России по футболу.