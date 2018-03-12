Екатерина Румянцева стала чемпионкой Паралимпиады в лыжной гонке на 15 км

12 марта 2018, 09:19
Российская лыжница Екатерина Румянцева выиграла золотую медаль Паралимпийских игр в лыжной гонке свободным стилем на 15 километров среди стоячих спортсменок, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Спортсменка преодолела дистанцию за 49 минут 37,6 секунды. Серебро завоевала российская спортсменка Анна Миленина, уступив чемпионке 1 минуту 18,0 секунды. Бронзовая медаль досталась украинке Людмиле Ляшенко. Она уступила Румянцевой 1 минуту 29,0 секунды.
Ранее эти же спортсменки завоевали такие же награды в биатлонном забеге. Всего в копилке атлетов из России шесть медалей: три золотых, две – серебряных и одна – бронзовая.
Паралимпиада-2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 18 марта, российские атлеты выступают под нейтральным флагом. В этот раз на Паралимпиаду приехало рекордное количество участников − 567 спортсменов из 49 стран. Впервые на играх выступят атлеты из Грузии, Таджикистана и КНДР.
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