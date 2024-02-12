Сборная Бразилии по футболу впервые за 20 лет не вышла на Олимпиаду

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Сборная Бразилии, проиграв команде из Аргентины, впервые за 20 лет не вышла на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Финальный раунд отборочного турнира завершился со счетом 1:0 в пользу аргентинцев, передает РБК.

Единственный гол в ворота бразильской команды забил Лусиано Гонду. В результате первое место занял Парагвай (7 очков), второе – Аргентина (5 очков), третье – Бразилия (3 очка) и четвертое – Венесуэла (одного очко).

До этого сборная Бразилии одержала победу на двух последний Олимпиадах.

На сегодняшний день к соревнованиям допущены 11 из 16 участников мужского олимпийского турнира. Сборная Франция попадет на Олимпиаду автоматически в качестве хозяйки игр. Россия из-за отстранения не участвовала в отборочном турнире.

До этого стало известно, что для проведения Игр дружбы в России привлекут более 7,5 тысячи волонтеров. Соревнования должны пройти в Москве и Екатеринбурге в период с 15 по 29 сентября. Волонтерами могут стать совершеннолетние, которые хорошо знают иностранные языки.



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