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12 февраля, 12:39

Отборочные туры по танковому биатлону стартовали в Алабине

спорт

12 февраля, 12:39

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Фото: скриншот телеканала Москва 24

На подмосковном полигоне Алабино стартовали отборочные туры по танковому биатлону. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Свое мастерство показывают подразделения кантемировской и таманский дивизий. Танкисты, которых признают лучшими, представят гвардейскую армию на окружных этапах в марте текущего года.

В рамках отборочного этапа более десятка экипажей со стрельбой из пулемета гоняют по косогорам и противотанковым рвам.

Танковым биатлоном называют прикладные состязания между экипажами в искусстве вождения танка и точности стрельбы из основного и дополнительного вооружения. Соревнование состоит из трех этапов: индивидуальная гонка, а также полуфинальная и финальная эстафеты.

Полигон охватывает 5,5 тысячи гектаров. Местность покрыта лесами и кустарниками, оврагами и холмами, полями и водоемами. Там же есть 16 искусственных препятствий, множество рвов, капноров и окопов.

В августе минувшего года Россия одержала победу в "Танковом биатлоне" на АрМИ-2018. В финальном заезде на полигоне в подмосковном Алабине россияне финишировали с результатом один час 29 минут 55 секунд.

спорт

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